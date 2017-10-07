Мутко: мы рассматриваем Францию как соперника для товарищеского матча сборной

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко сообщил, что ведутся переговоры о товарищеском матче сборной России со сборной Франции.
«Мы рассматриваем Францию как соперника для товарищеского матча», — передает слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.
В действующем рейтинге ФИФА сборная России занимает 64-е место, Франция идет восьмой.
10 октября россияне в Казани встретятся со сборной Ирана. Игра пройдёт на «Казань-Арене», начало запланировано на 19:00 по московскому времени.
Мутко: игра с Бразилией есть в графике подготовки сборной России к ЧМ-2018