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Черчесов оценил взаимодействие Кокорина и Смолова в матче с Южной Кореей

7 октября 2017, суббота. 19:40 Футбол

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил взаимодействие связки форвардов Александр Кокорин — Фёдор Смолов в товарищеском матче с командой Южной Кореи (4:2).

«Кокорин и Смолов сыгрались, выполняли обязательную программу – помогали обороне, правильно перекрывали зону, чтобы корейцы не атаковали через центр. Что касается взаимодействия, то видно, что игрокам нужно время сыграться. Раньше, когда они играли вместе, были футболистами разного уровня и статуса. Сейчас мы сделали шаг, чтобы улучшить их взаимодействие», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Футбол Сборная Южной Кореи - Футбол Александр Кокорин Станислав Черчесов Фёдор Смолов
Новости. Футбол
7 октября 2017, суббота
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