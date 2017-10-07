Черчесов оценил взаимодействие Кокорина и Смолова в матче с Южной Кореей

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил взаимодействие связки форвардов Александр Кокорин — Фёдор Смолов в товарищеском матче с командой Южной Кореи (4:2).
«Кокорин и Смолов сыгрались, выполняли обязательную программу – помогали обороне, правильно перекрывали зону, чтобы корейцы не атаковали через центр. Что касается взаимодействия, то видно, что игрокам нужно время сыграться. Раньше, когда они играли вместе, были футболистами разного уровня и статуса. Сейчас мы сделали шаг, чтобы улучшить их взаимодействие», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.
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