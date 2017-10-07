Кокорин: спасибо корейцам за два автогола, давно такого не было

Нападающий сборной России Александр Кокорин поделился впечатлениями от победы над командой Южной Кореи в контрольном матче. Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.
«В концовке первый гол упустили в штрафной, а второй за спину пустили. Два автогола? Давно такого не было, спасибо корейцам. Нам это только на руку, а им сломало всю игру. Со Смоловым в связке играли хорошо, много выполнили черновой работы, в обороне отрабатывали, опускались. Неплохо, но есть над чем работать.
Два гола в конце испортили весь азарт, который был. 4:0 было бы намного приятнее, пусть и не по игре, наверное. 2:0 было бы по игре. Я просто рад, что сыграл полный матч за сборную», — передаёт слова игрока корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.
Видео голов доступно в «твиттере» РФПЛ.