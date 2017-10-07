«Ростов» выразил соболезнования в связи со смертью Константина Сарсании

«Ростов» выразил соболезнования в связи со смертью спортивного директора «Зенита» Константина Сарсании, который сегодня ушёл из жизни в возрасте 49 лет.
«Сегодня стало известно, что в одной из больниц Санкт-Петербурга ушёл из жизни спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания. Президент, руководство, тренерский штаб, футболисты и персонал ФК «Ростов» выражают соболезнования родным и близким Константина Сергеевича.
В течение всей жизни Константин Сергеевич был большим профессионалом своего дела и внёс большой вклад в развитие российского футбола. Мы скорбим вместе с вами», — говорится на сайте «Ростова».
«Зенит» выразил соболезнования родным и близким Константина Сарсании