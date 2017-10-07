Рауш: Черчесов пожелал удачи и указал, как нужно действовать на стандартах

Защитник сборной России Константин Рауш поделился впечатлениями от победы над командой Южной Кореи в контрольном матче. Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.
«Очень рад дебютировать за сборную России. Тем более рад, что победили сегодня. Перед тем как выпустить на замену, Станислав Черчесов пожелал удачи и указал, как нужно действовать на стандартах, чтобы не допускать ошибок. Корейцы — хорошая команда, быстро играют вперёд. Важно, что и мы, и они реализовали свои моменты», — передаёт слова игрока корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.
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