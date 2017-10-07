Мутко: когда закончится отбор на ЧМ, сборная России начнёт настоящую подготовку

Вице-премьер РФ по спорту и президент РФС Виталий Мутко поделился впечатлениями от победы сборной России над Южной Кореей (4:2) в контрольном матче, а также рассказал о возможных будущих соперниках команды Станислава Черчесова в товарищеских играх.
«В целом команда сыграла здорово, на своём уровне. Расслабились ли в конце? Нет. Просто ещё есть над чем работать. 4:0, четыре минуты остаётся – зачем играть? Но вспомните, сколько стандартов у нас было, сколько штрафных, которые должны были забивать. Действительно, был хороший контрольный матч. Мы сделаем выводы, и будем играть уже с командами посерьёзнее.
Почему сейчас играем только с азиатскими командами? Только они уже вышли на чемпионат мира. Вы видите, в квалификациях сейчас какие битвы. Три команды только в Европе решили свои задачи и досрочно вышли на чемпионат мира. А остальные команды будут играть до последнего тура, поэтому будет крайне сложно с ними договориться. Хорошо, что Азия закончила играть и мы можем устраивать матчи с ними. В следующий перерыв на сборные в соперниках может быть кто-то из Южной Америки. Сейчас и некоторые европейцы освободятся. Нам станет легче искать соперников.
Сейчас уже есть некоторые договорённости. Нужно ждать. Ясно, что, наверное, будет Испания, потому что она уже вышла на чемпионат мира. Закончатся эти матчи сборных, и мы всё расставим по своим местам. Думаю, будет настоящая подготовка», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.