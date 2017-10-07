Мутко: смерть Сарсании стала крайне неожиданной, я очень сожалею

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко выразил соболезнования в связи со скоропостижной кончиной спортивного директора «Зенита» Константина Сарсании. 49-летний футбольный функционер скончался сегодня, 7 октября. Причиной смерти, по предварительной информации, стал оторвавшийся тромб.
«Сложно что-то говорить. Это крайне неожиданно. Когда люди уходят в расцвете сил, это тяжело. Прежде всего хочется выразить соболезнования родным, близким, клубу, российскому футболу. Сарсания всю жизнь провёл в футболе, это профессиональный человек. Константин был предан игре, по-своему видел развитие футбола. Я очень сожалею. Он был интеллигентным, спокойным, чистым и воспитанным парнем», — сказал Мутко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.