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Колосков: в сборной России собраны квалифицированные игроки, мы на верном пути

7 октября 2017, суббота. 20:14 Футбол

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился впечатлениями от победы сборной России над Южной Кореей (4:2) в контрольном матче.

«Матч держал в напряжении, получился зрелищным. Не только потому, что было много голов забито, но и по содержанию было приятно смотреть. Бывают игры, когда футболисты бегают воду пить, пауз много. Здесь всё было быстро и технично. Очень хорошо, что РФС подобрал такого спарринг-партнёра для сборной. Игры именно с такими соперниками смогут выявить потенциал нашей команды.

Состав, который собрал Черчесов, за исключением одного-двух травмированных спортсменов, очевидно, будет готовиться к чемпионату мира. Команда достойно себя проявила в сегодняшней игре. Грамотно сыграли в обороне, за исключением последних минут – это материал для разбора тренера, почему произошло такое расслабление. Важно, чтобы этот эпизод не превратился в болезнь.

Иногда хочется кого-то выделить из игроков, но сегодня вся команда играла ровно и симпатично, мастеровито. Доля везения была на стороне сборной России, как в случае с двумя автоголами. Но не будем забывать, что наши футболисты вынудили корейцев совершить ошибки.

Оба мяча в наши ворота были забиты мастерски. Подобные моменты были и в первом тайме, но тогда выручил Игорь Акинфеев. Поэтому пропущенные мячи показывают уровень мастерства корейских футболистов, они забивали из логичных комбинаций.

Можно дать промежуточный итог, что наша команда находится на верном пути. Собраны квалифицированные футболисты, лучшие, что есть сегодня в российских футбольных клубах. В подтверждение моих слов мы можем увидеть, что на матчи сборной стало приходить больше зрителей. Значит, возвращается доверие к команде, а вместе с ним — надежда на хорошее выступление в официальных матчах на чемпионате мира», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Футбол Сборная Южной Кореи - Футбол Вячеслав Колосков
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