Сборная России начала с поражения любительский чемпионат мира по футболу

Любительская сборная России потерпела поражение в первом матче чемпионата мира по футболу 6х6 в Тунисе. Команда Дмитрия Смирнова, являющаяся действующим чемпионом Европы, встречалась с занимающей четвёртое место в континентальном рейтинге национальной командой Боснии и Герцеговины.
Уже на 2-й минуте счёт ударом с лёта из-за штрафной открыл Эрик Корчагин, который мог до перерыва отличиться ещё как минимум дважды, один раз угодив в штангу. Соперник также попал в штангу в одной из редких контратак, а перед самым перерывом боснийцы разыграли угловой и Андрес Берович с передачи капитана команды Горана Ловриновича восстановил равновесие.
Вторая половина прошла с ощутимым преимуществом сборной России, постоянно подключавшей к атакам голкипера Дениса Коршикова, с двумя ударами которого с трудом справился вратарь Боснии и Герцеговины. На 46-й минуте встречи (матчи проходят в формате двух таймов по 25 минут) в одном из выпадов боснийцев мяч попал в штрафной сборной России в руку Марата Садикова, и Ловринович реализовал пенальти, пробив по центру.
В оставшиеся минуты Россия непрерывно атаковала, а уже в добавленное время боснийский голкипер отразил в ближнем бою удар пяткой от капитана национальной команды Алексея Медведева.
Матч завершился поражением нашей сборной со счетом 1:2, и теперь подопечные Смирнова выйдут на поле 9 октября в 16:15 мск, чтобы сразиться со сборной Сомали. В группе С выступает также команда Бразилии. В плей-офф выходят две лучшие сборные, а также четыре команды, занявшие третьи места в шести группах чемпионата мира.
Проходивший в июне чемпионат Европы сборная России также начала с поражения, уступив в первой игре со счётом 0:1 Турции, однако выиграла все остальные встречи и стала чемпионом.
Чемпионат мира по футболу 6х6. Группа С. 1 тур
Россия — Босния и Герцеговина — 1:2 (1:1)
Голы: Корчагин'2 (1:0). Берович'25 (1:1). Ловринович'46 (1:2 — с пенальти).