Сборная Нигерии досрочно вышла на ЧМ-2018 в России

Сборная Нигерии выиграла у команды Замбии в матче африканской квалификации чемпионата мира 2018 года и пробилась в финальную часть турнира.
Встреча проходила в Уйо (Нигерия) на стадионе «Аква Ибом» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На 73-й минуте отличился Алекс Айуоби, голевой пас отдал Абдуллаи Шеку.
В другом матче группы В сборная Камеруна победила на своем поле команду Алжира — 2:0.
Турнирная таблица африканской квалификации ЧМ-2018 в группе В после пяти туров: 1. Нигерия — 13 очков; 2. Замбия — 7; 3. Камерун — 6; 4. Алжир — 1.