Кокорин: сборную России — с победой, президента страны — с днём рождения

Нападающий сборной России Александр Кокорин после победы над командой Южной Кореи в контрольном матче поздравил президента России Владимира Путина с 65-летием. Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.
«Сборную России — с победой, президента страны — с днём рождения», — написал Кокорин в «Инстаграме».
10 октября россияне в Казани встретятся со сборной Ирана. Игра пройдёт на «Казань-Арене», начало запланировано на 19:00 по московскому времени.
Кокорин: спасибо корейцам за два автогола, давно такого не было