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Малафеев: успехи «Зенита» были достигнуты с помощью профессионализма Сарсании

7 октября 2017, суббота. 21:12 Футбол

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев выразил соболезнования в связи со скоропостижной кончиной спортивного директора петербургского клуба Константина Сарсании. 49-летний футбольный функционер скончался сегодня, 7 октября. Причиной смерти, по предварительной информации, стал оторвавшийся тромб.

«Это событие очень печальное для всего футбольного сообщества, трагичное для родных и близких. Этот человек внёс очень большой вклад в развитие футбола российского, в победы „Зенита“. И нынешние успехи были достигнуты с помощью его профессионализма, опыта и работы.

Лично я мог бы выразить ему глубокую благодарность. В сложное для меня время — в 2002 году и в 2005-06 годах — он был человеком, с которым я советовался по поводу своей карьеры где-то в другом месте. Ему удалось довести до меня информацию объективную, в чём я ему тоже благодарен — всю свою жизнь провёл в одном клубе. Его опыт и совет мне пригодились. Хотя официально он не был моим агентом.

Слова соболезнования близким и родным...» — написал Малафеев в «Инстаграме».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит Вячеслав Малафеев Константин Сарсания
Новости. Футбол
7 октября 2017, суббота
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