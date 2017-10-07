Роналду не попал в стартовый состав сборной Португалии на матч с Андоррой

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду не попал в стартовый состав сборной Португалии на матч квалификации чемпионата мира 2018 года с Андоррой. Футболист остался в запасе. Встреча состоится в Андорра-ла-Велье.
Португалия: Патрисиу, Семеду, Пепе, Нету, Жоау Мариу, Бернарду Силва, Данилу, Андре Силва, Мартинш, Элизеу, Куарежма.
«Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча ЧМ-2018 Андорра — Португалия. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.