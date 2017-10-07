Марлос: волновался во время дебюта за Украину, со временем всё будет хорошо

Полузащитник сборной Украины Марлос прокомментировал свой дебют за национальную команду в матче группового этапа квалификации ЧМ-2018 с Косово (2:0). Футболист бразильского происхождения получил украинское гражданство в конце сентября.
«Была тяжёлая игра из-за мокрого поля. Хорошо, что победили. Конечно, я волновался. Сейчас мне нужно время на адаптацию, со временем всё будет хорошо», — сказал Марлос в эфире телеканала «Футбол 1».
Турнирное положение в группе I за один тур до конца: 1. Исландия – 19 очков; 2. Хорватия – 17; 3. Украина – 17; 4. Турция – 14; 5. Финляндия – 8; 6. Косово – 1.
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