Кейн: не хочу, чтобы сборная Англии слишком сильно опережала события

Нападающий и капитан сборной Англии Гарри Кейн поделился впечатлениями от выхода национальной команды в финальную часть чемпионата мира 2018 года. Англичане обеспечили себе первое место в группе после домашней победы над сборной Словении (1:0).
«Результат выступления на ЧМ зависит не только от меня, но и от всей команды. Мы все должны работать как единое целое. Я не хочу заходить слишком далеко и не хочу, чтобы команда слишком сильно опережала события.
Мне просто нужно продолжать делать то, что я делаю для клуба и страны, а там посмотрим. Мы не можем ограничивать себя какой-то конкретной стадией. Надо поехать на чемпионат мира и делать всё возможное», — цитирует Кейна Sky Sports.
Кейн: мы все очень рады выходу сборной Англии на ЧМ-2018