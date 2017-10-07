Степашин: если «Динамо» ещё раз вылетит из РФПЛ, болельщики не простят

Член попечительского совета общества «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал уход Юрия Калитвинцева с поста главного тренера команды. Новым наставником бело-голубых стал Дмитрий Хохлов.
«Тренера оценивают по результату, а «Динамо» к концу первого круга идёт на 15-м месте. Куда это годится! Последний матч с «Локомотивом», где мы крупно проиграли, произвёл на меня удручающее впечатление.
В матчах с «Зенитом» и ЦСКА наши футболисты просто сушили игру. Не дали играть соперникам, но и сами толком ничего не показали. Со «Спартаком» была другая история. Там команда провалила первый тайм, но потом собралась, проявила характер, и нам немного повезло в концовке. На сильные клубы настраиваться легче. Но мы слишком много очков потеряли с теми, кто борется за выживание.
Я прекрасно знаю Хохлова. Молодёжная команда «Динамо» при нём показывала хорошие результаты. Его любят болельщики. Я с ним уже встречался после назначения, его принимал президент клуба. Надеюсь, Дмитрий выправит ситуацию.
В следующем туре надо кровь из носу побеждать «СКА-Хабаровск». А для того чтобы остаться в РФПЛ, нашей команде в оставшихся матчах нужно набрать как минимум 20 очков. Если «Динамо» ещё раз вылетит, болельщики не простят. Хорошо бы в конце сезона избежать стыков. Это будет лучший вариант. Главное, не повторить того позора. Особенно в год чемпионата мира, который пройдёт в России», — приводит слова Степашина «Советский спорт».