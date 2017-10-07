Талалаев: «Тамбов» пока в стадии роста, у нас происходят амплитудные перепады

Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев прокомментировал ничью в домашнем матче 17-го тура Футбольной национальной лиги с «Динамо СПб» (1:1).
«Выполняем обещания, данные на встрече с болельщиками. Мы должны становиться хозяевами своей судьбы и за сезон должны набрать 60 очков. Сегодняшнее очко уже 30-е. То есть задача на первый круг выполнена и остаётся ещё два матча. Уверен, мы будем сражаться в этих матчах.
Наш коллектив дееспособен и достигает результата. Рад, что на трибуны вернулись болельщики. Очень понравился первый тайм, хотя играли с опасным и колким соперником. Но пропустили гол со стандарта. Увы, пропустили. Один удар и гол. Хорошая статистика у соперника. Второй тайм и его начало показали, что мы пока в стадии роста. У нас происходят амплитудные перепады. Это говорит, что нам нужно двигаться вперёд», — приводятся слова Талалаева на официальном сайте Футбольной национальной лиги.