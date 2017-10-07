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Гол и передача Кадырова помогли его команде разгромить итальянских ветеранов

7 октября 2017, суббота. 22:18 Футбол

Команда «Лидер-65» обыграла звёзд итальянского футбола со счётом 6:3 в товарищеском матче в Грозном. Встреча прошла на стадионе «Ахмат Арена» и была приурочена ко дню рождения президента России Владимира Путина.

Капитаном российской команды был глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, записавший на свой счёт гол и голевую передачу. В составе команды «Лидер-65» на поле также вышли чемпион мира в составе сборной Бразилии Роналдиньо, бывшие футболисты сборной России Валерий Карпин, Александр Кержаков, Роман Широков, Александр Филимонов и другие. Участие в игре принял капитан «Ахмата» Ризван Уциев. Главным тренером российской команды был Валерий Газзаев.

Сборную Италии представляли Сальваторе Скилаччи, Марко Кассетти, Фабрицио Раванелли, Марко Дельвеккио и другие футболисты. Встречу обслуживал российский арбитр Юрий Баскаков.

Голы в составе российской команды, помимо Кадырова, на счету Кержакова, Широкова, Роналдиньо, председателя парламента Чеченской Республики Магомеда Даудова и министра по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова. У итальянских футболистов хет-триком отметился Дельвеккио.

Кадыров: шоу в Грозном можно сравнить с открытием и закрытием Олимпийских игр
Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
Теги
Ахмат Александр Кержаков Александр Филимонов Валерий Газзаев Валерий Карпин Владимир Путин Магомед Даудов Рамзан Кадыров Ризван Уциев Роман Широков Роналдиньо Фабрицио Раванелли Юрий Баскаков
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7 октября 2017, суббота
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