Пануччи: в Италии вокруг сборной часто бывает слишком много негатива

Главный тренер сборной Албании Кристиан Пануччи, в прошлом входивший в тренерский штаб сборной России, поделился ожиданиями от домашнего матча квалификации ЧМ-2018 с Италией (9 октября).
«Я не буду петь итальянский гимн, потому что, честно говоря, я никогда не делал этого, даже когда был игроком. Я всегда предпочитал пережить этот момент внутри себя. То же самое сделаю и в понедельник.
В Италии вокруг сборной часто бывает слишком много негатива. Джампьеро Вентура унаследовал команду в трудный для итальянского футбола момент. Он запустил карьеры многих молодых игроков, и я действительно восхищаюсь им», — сказал Пануччи в интервью Mediaset Premium.
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