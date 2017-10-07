Бельгийская полиция вынесла Лестьенну два предупреждения из-за шумной вечеринки

Полузащитник «Рубина» Максим Лестьенн во время перерыва на матчи сборных отправился в родную Бельгию и устроил вечеринку в доме в Западной Фландрии. Как пишет SoccerNews, из-за шума полиция по просьбе соседей дважды выезжала на место и выносила предупреждения 25-летнему футболисту.
Лестьенн несдержанно отреагировал на второе предупреждение. О том, грозит ли футболисту наказание, не сообщается. Два года назад бельгиец, выступавший в ту пору за ПСВ, провёл ночь в полиции Эйндховена из-за участия в драке на вечеринке.
В текущем сезоне Лестьенн провёл семь матчей в РФПЛ и забил два гола.
Полузащитник «Рубина» Лестьенн женился