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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Португалия обыграла Андорру, дубль Цубера помог Швейцарии разгромить Венгрию

7 октября 2017, суббота. 23:36 Футбол

Сборная Португалии на выезде со счётом 2:0 обыграла Андорру в матче девятого тура группового этапа квалификации чемпионата мира 2018 года. В середине второго тайма счёт в матче открыл вышедший на замену Криштиану Роналду, а в концовке отличился Андре Силва.

В параллельном матче группы В Швейцария на своём поле разгромила Венгрию — 5:2. Дублем и голевой передачей в составе хозяев отметился экс-игрок ЦСКА Стивен Цубер. Забивали также Гранит Джака, Фабиан Фрей и Штефан Лихтштайнер. За венгров голы на свой счёт записали Ричард Гузмич и Роланд Уграи.

Судьба первого места в группе В решится в очном матче между Португалией и Швейцарией, который пройдёт в Лиссабоне 10 октября. Португальцы набрали 24 очка и отстают от лидирующих швейцарцев на три балла, но благодаря лучшей разнице мячей в случае победы над ними финишируют на первом месте и напрямую выйдут на ЧМ-2018. При любом другом исходе встречи Швейцария обеспечит себе место на турнире в России, а Португалия сыграет в стыковых матчах.

Турнирное положение в группе B за тур до конца: 1. Швейцария — 27 очков; 2. Португалия — 24; 3. Венгрия — 10; 4. Фарерские острова — 9; 5. Латвия — 4; 6. Андорра — 4.

ЧМ-2018 - Европа. Группа B. 9-й тур
07 октября 2017, суббота. 21:45 МСК
Андорра
0 : 2
Португалия
0:1 – Роналду – 63, 0:2 – Силва – 86
ЧМ-2018 - Европа. Группа B. 9-й тур
07 октября 2017, суббота. 21:45 МСК
Швейцария
5 : 2
Венгрия
1:0 – Джака – 18, 2:0 – Фрай – 20, 3:0 – Цубер – 43, 4:0 – Цубер – 49, 4:1 – Гузмич – 58, 5:1 – Лихтштайнер – 83, 5:2 – Уграи – 88
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Андорры - Футбол Сборная Венгрии — Футбол Сборная Португалии — Футбол Сборная Швейцарии — Футбол Стивен Цубер
Новости. Чемпионат мира 2018
7 октября 2017, суббота
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