Португалия обыграла Андорру, дубль Цубера помог Швейцарии разгромить Венгрию

Сборная Португалии на выезде со счётом 2:0 обыграла Андорру в матче девятого тура группового этапа квалификации чемпионата мира 2018 года. В середине второго тайма счёт в матче открыл вышедший на замену Криштиану Роналду, а в концовке отличился Андре Силва.
В параллельном матче группы В Швейцария на своём поле разгромила Венгрию — 5:2. Дублем и голевой передачей в составе хозяев отметился экс-игрок ЦСКА Стивен Цубер. Забивали также Гранит Джака, Фабиан Фрей и Штефан Лихтштайнер. За венгров голы на свой счёт записали Ричард Гузмич и Роланд Уграи.
Судьба первого места в группе В решится в очном матче между Португалией и Швейцарией, который пройдёт в Лиссабоне 10 октября. Португальцы набрали 24 очка и отстают от лидирующих швейцарцев на три балла, но благодаря лучшей разнице мячей в случае победы над ними финишируют на первом месте и напрямую выйдут на ЧМ-2018. При любом другом исходе встречи Швейцария обеспечит себе место на турнире в России, а Португалия сыграет в стыковых матчах.
Турнирное положение в группе B за тур до конца: 1. Швейцария — 27 очков; 2. Португалия — 24; 3. Венгрия — 10; 4. Фарерские острова — 9; 5. Латвия — 4; 6. Андорра — 4.