Сборная Греции одолела Кипр и вышла на второе место в группе H

Сборная Греции на выезде победила Кипр в матче квалификации чемпионата мира 2018 года. Встреча прошла в Никосии и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
На 18-й минуте Пиерос Сотириу вывел хозяев вперёд, однако ещё до конца первого тайма Константинос Митроглу и Александрос Циолис обеспечили грекам преимущество, которого оказалась достаточно для победы.
Греция набрала 16 очков и вышла на второе место в группе Н, обойдя Боснию и Герцеговину. Чтобы финишировать вторыми, грекам достаточно победить Гибралтар в последнем туре.
Турнирная таблица группы H за один тур до конца: 1. Бельгия — 25 очков; 2. Греция — 16; 3. Босния и Герцеговина — 14; 4. Эстония — 11; 5. Кипр — 10; 6. Гибралтар — 0.