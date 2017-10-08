Ковальчук — о победе сборной России: звери! Смолов — монстр!

Российских хоккеист, нападающий СКА Илья Ковальчук прокомментировал победу футбольной сборной России над командой Южной Кореи в товарищеском матче. Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.
«Звери! С победой! Смолов — монстр!», — написал Ковальчук в «Инстаграме» под постом хавбека сборной России Александра Самедова.
Смолов в матче с Южной Кореей открыл счёт в конце первого тайма с передачи Самедова. Во второй половине игры защитник гостей Ким Чжу Юн забил два автогола, ещё один мяч записал на свой счёт Алексей Миранчук.
Кокорин: спасибо корейцам за два автогола, давно такого не было