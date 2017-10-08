«Арсенал» и «Сити» хотят нанять менеджера, отвечавшего в «Барсе» за трансферы

«Арсенал» и «Манчестер Сити» хотят заполучить Рауля Санллеи, который отвечал в «Барселоне» за трансферные переговоры, утверждает The Mirror.
Санллей работает в «Барселоне» последние 15 лет, проделав за этот срок путь до человека, отвечавшего за трансферные переговоры. Однако президент клуба Хосеп Мария Бартомеу представит новую структуру управления спортивными вопросами на следующем общем собрании, в котором роль переговорщика с другими клубами не будет предусматриваться.
Санллей уйдет из клуба по собственному желанию, поскольку не вписывается в новую систему, а «Арсенал» и «Манчестер Сити» являются главными претендентами на специалиста.
Источник: Неймар просил УЕФА исключить «Барселону» из Лиги чемпионов