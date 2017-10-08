Канте получил травму в матче сборной Франции

Полузащитник сборной Франции Н'Голо Канте получил повреждение в матче с командой Болгарии (1:0) в квалификации чемпионата мира 2018 года. На 34-й минуте вместо игрока «Челси» на поле вышел Адриен Рабио.
В настоящий момент точный диагноз и сроки восстановления Канте остаются неизвестными, но издание Goal предполагает, что у хавбека травма задней поверхности бедра. Из-за неё Канте практически наверняка не сыграет в последнем матче отборочного турнира ЧМ-2018 против команды Беларуси. Игра пройдёт 10 октября.
Таблица группы А после 9 туров: 1. Франция — 20 очков; 2. Швеция — 19; 3. Нидерланды — 16; 4. Болгария — 12; 5. Беларусь — 5; 6. Люксембург — 5.
Франция выиграла в Болгарии и вышла на 1-е место, Нидерланды обыграли Беларусь