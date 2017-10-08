Дисквалифицированные Пике и Давид Сильва покинули расположение сборной Испании

Защитник сборной Испании Херард Пике и полузащитник Давид Сильва покинули расположение команды после победы над соперниками из Албании (3:0) в матче квалификации ЧМ-2018, информирует Marca.
Оба футболиста не сыграют в ближайшем выездном матче квалификации ЧМ-2018 против Израиля (9 октября) из-за перебора желтых карточек. Игроки получили карточки во встрече с Албанией.
Испанцы за тур до окончания группового турнира опережают на пять очков сборную Италии, гарантировав себе первую строчку и путёвку на ЧМ-2018.
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