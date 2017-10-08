Саутгейт: англичане не могут считать себя топ-игроками, пока они это не докажут

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что его подопечных не следует называть топ-футболистами до тех пор, пока они не добьются чего-либо серьёзного на международной арене.
«Можно ли называть футболистов Англии топ-игроками, пока они ничего не выиграли? Мы рассуждаем о больших игроках, исходя из их трансферной стоимости, выступлений в Лиге чемпионов. Когда мы дойдём до полуфинала, финала или выиграем трофей, тогда можно будет говорить, что у нас есть топ-футболисты. И у нас есть всё, чтобы это доказать. И, как тренер, я такой же, и не отстраняюсь от этого.
Мы не можем считать себя топ-игроками. Большие футболисты — это Херард Пике, Серхио Рамос, Серхио Бускетс, Тони Кроос, Сами Хедира, Мануэль Нойер, и можно продолжать этот список. В своей стране мы надуваем пузырь вокруг денег в лиге, но нужно доказывать свою состоятельность Нет проблем, парни голодны и готовы доказывать», — цитирует специалиста BBC Sport.