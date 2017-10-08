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Анчелотти пошутил на тему причин своего увольнения из «Реала» и «Баварии»

8 октября 2017, воскресенье. 01:35 Футбол

Известный итальянский специалист Карло Анчелотти пошутил на тему своего увольнения из мюнхенской «Баварии» и причинах ухода из тренерского штаба мадридского «Реала».

«Не знаю, является ли мой подход к работе правильным. Когда я покинул «Реал», мне сказали, что я слишком близок с игроками, а когда уволила «Бавария» – что у меня плохой контакт с футболистами. Однако я просто хочу общаться с людьми.

Я всё ещё хочу ежедневно работать и тренировать, поэтому не думал о работе в сборной. Стану тренером сборной Италии в тот момент, когда мне больше не захочется тренировать каждый день», — цитирует специалиста интернет-издание Football Italia.

Анчелотти: в «Баварии» говорили, что я слишком мягкий и не знаю, как тренировать
Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
Теги
Бавария ФК Реал Мадрид Карло Анчелотти
Новости. Футбол
8 октября 2017, воскресенье
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