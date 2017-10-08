Анчелотти пошутил на тему причин своего увольнения из «Реала» и «Баварии»

Известный итальянский специалист Карло Анчелотти пошутил на тему своего увольнения из мюнхенской «Баварии» и причинах ухода из тренерского штаба мадридского «Реала».
«Не знаю, является ли мой подход к работе правильным. Когда я покинул «Реал», мне сказали, что я слишком близок с игроками, а когда уволила «Бавария» – что у меня плохой контакт с футболистами. Однако я просто хочу общаться с людьми.
Я всё ещё хочу ежедневно работать и тренировать, поэтому не думал о работе в сборной. Стану тренером сборной Италии в тот момент, когда мне больше не захочется тренировать каждый день», — цитирует специалиста интернет-издание Football Italia.
Анчелотти: в «Баварии» говорили, что я слишком мягкий и не знаю, как тренировать