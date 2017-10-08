Хави Гарсия — о Сарсании: был счастлив быть с тобой знакомым

Полузащитник «Бетиса» Хави Гарсия, ранее выступавший за «Зенит», выразил соболезнования родным спортивного директора петербургского клуба Константина Сарсании, который 7 октября ушёл из жизни в возрасте 49 лет.
«Константин Сарсания, покойся с миром. Я был счастлив быть с тобой знакомым. Приношу глубокие соболезнования семье», — написал Гарсия в своём «инстаграме».
Гарсия выступал за «Зенит» с 2014 по 2017 год. Сарсания был спортивным директором «Зенита» с 2006 по 2008 год, а в 2017-м вновь был назначен на эту должность.
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