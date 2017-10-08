Феллайни получил травму колена в матче сборной Бельгии в Сараево

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и национальной команды Бельгии Маруан Феллайни был вынужден досрочно завершить встречу с соперниками из Боснии и Герцеговины (4:3) в рамках отборочного цикла чемпионата мира — 2018, попросив замену уже на 29-й минуте противостояния в Сараево. Как сообщает Sky Sports, главный тренер бельгийской команды Роберто Мартинес выразил обеспокоенность в связи с тем, что хавбек мог повредить связки коленного сустава левой ноги.
Феллайни был заменён на Леандера Дендонкера и с трудом покинул поле. О степени повреждения футболиста будет сообщено дополнительно.
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