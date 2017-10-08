Сантуш объяснил решение не включать Роналду в стартовый состав на матч в Андорре

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш назвал причину, по которой Криштиану Роналду начал встречу с соперниками из Андорры (2:0) в рамках квалификации чемпионата мира — 2018 на скамейке запасных.
«Я много размышлял над этим и думал, что Роналду не тренировался на 100% за два дня работы. Было много факторов, которые привели к такому решению. Игры сложны, я пытаюсь делать то, что будет лучшим для команды. Было ли это решение сомнительным или нет… мы завершили матч победой, и это важно», — отметил после игры специалист в эфире RTP.
Роналду вошёл в игру в Андорре в начале второго тайма, а на 63-й минуте забил гол, который стал для него 15-м в квалификации чемпионата мира — 2018. Таким образом, лидер сборной Португалии по этому показателю повторил рекорд нападающего команды Польши Роберта Левандовски в европейских отборочных циклах чемпионатов мира.