Каборе стал участником потасовки игроков ЮАР и Буркина-Фасо

Полузащитник «Краснодара» и сборной Буркина-Фасо Шарль Каборе стал непосредственным участником драки во встрече с соперниками из ЮАР (1:3) в отборочном цикле чемпионата мира — 2018. В середине второго тайма матча Каборе боролся за мяч с Камоело Мокотджо с помощью локтей, в результате этого эпизода между игроками завязалась потасовка, к которой присоединились другие футболисты команд-соперниц и члены тренерского штаба.
По итогам инцидента удаление получил полузащитник сборной ЮАР Бонгани Зунгу.
Видео потасовки доступно для просмотра в «твиттере» интернет-издания Goal.
Арбитр засчитал спорный гол на первой минуте игры ЮАР и Буркина-Фасо