Ловчев — о тренерской смене в «Динамо»: изменения нужны в головах руководителей

Бывший футболист московского «Динамо» Евгений Ловчев поделился мнением об изменениях на посту главного тренера команды: Дмитрий Хохлов сменил Юрия Калитвинцева.
«Я очень хорошо отношусь к Карпину, Хохлову, Аленичеву и другим. Но у них нет достаточного опыта работы с игроками среднего уровня или ниже среднего, чтобы с ними творить историю. Они были хорошими игроками, но пока не стали хорошими тренерами. Не обросли они ещё мясом, и поэтому мне думается, что в «Динамо» принято спонтанное решение, причём непонятно кем. Я вспоминаю своё время – работали Симонян, Качалин, Бесков и многие другие. Когда я пришёл, все они уже лет по 25 работали тренерами и бывали в разных ситуациях. А сейчас на молодых ребят, вчерашних игроков, смотрят как на Хоттабычей, которые должны за короткое время подвиг совершить.
Конечно, задача у «Динамо» сейчас – остаться в Премьер-Лиге. Но так они и при Калитвинцеве остались бы, да и при Хохлове останутся. Тем более он неплохо знает молодёжь, он с ними выигрывал турнир дублирующих команд и вообще к «Динамо» прикипел. Но в руководстве, что, думают, сейчас придёт Хохлов и с этим составом начнёт регулярно побеждать? Да, когда меняется тренер, всегда бывает определённый всплеск. Это и общая сосредоточенность, и дисциплина всегда улучшается. Стараются все приглянуться новому тренеру. Команда встряхнётся, но глобально-то ничего не изменится. Всё должно измениться в головах руководителей, которые всё время требуют, но при этом ничем особо не помогают», — сказал Ловчев.