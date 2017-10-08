Де Брёйне: последний раз я играл на таком плохом поле в семилетнем возрасте

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне подверг критике качество поля на стадионе «Грбавица» в Сараево, где бельгийцы нанесли поражение соперникам из Боснии и Герцеговины (4:3) в рамках 9-го тура отборочного цикла чемпионата мира — 2018.
«Я был обеспокоен тем, что получил травму под занавес матча. Это было просто неприемлемо. Я вообще не понимаю, как мы могли играть на настолько плохом поле. Последний раз я играл на поле такого качества в семилетнем возрасте», — цитирует полузащитника интернет-издание Goal.
Бельгия со счётом 4:3 обыграла Боснию, Эстония забила шесть голов Гибралтару