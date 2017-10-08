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Володько: неприятно проигрывать Нидерландам с таким непонятным пенальти

8 октября 2017, воскресенье. 09:01 Футбол

Защитник сборной Беларуси Максим Володько, ставший автором гола в ворота команды Нидерландов (1:3) в девятом туре отборочного цикла чемпионата мира — 2018, поставил под сомнение решение главного арбитра встречи Майкла Оливера, назначившего 11-метровый удар под занавес противостояния в Борисове. Пенальти реализовал Арьен Роббен, а перед финальным свистком Мемфис Депай закрепил преимущество гостей.

«Какие слова просились на язык после финального свистка? Не для эфира слова… Безусловно, очень неприятно проигрывать вот так, с таким непонятным пенальти на последних минутах. Да и после второго гола мы могли отыграться. Конечно, от исхода матча остался приличный осадок.

Сложно говорить, когда эмоции переполняют. Конечно, мы были недовольны.Тем более что судья вроде англичанин, можно играть такие эпизоды», — цитирует защитника белорусское издание «Прессбол».

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Источник: Прессбол Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Беларуси — Футбол Сборная Нидерландов - Футбол Майкл Оливер Футбольное судейство
Новости. Чемпионат мира 2018
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