Литва – Англия: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00

Сегодня, 8 октября, в Вильнюсе на стадионе «LFF — Ветра» состоится матч европейского отборочного турнира ЧМ-2018 в группы F между сборными Литвы и Англии.
Встреча начнётся в 19:00 мск.«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Литва — Англия.
Матч 08.10.2017 рассудит израильская бригада арбитров во главе с рефери Орелем Гринфельдом.
Ранее команды встречались три раза. Во всех встречах сильнее оказались футболисты сборной Англии.
Последняя игра между этими командами состоялась 26 марта 2017 года и завершилась домашней победой англичан со счётом 2:0.
Сборная Англии досрочно обеспечила себе путёвку на чемпионат мира в России, а команда Литвы не имеет шансов квалифицироваться на мундиаль.