Marca: Рамос уже продлил контракт с «Реалом»

Капитан «Реала» Серхио Рамос договорился с клубом о продлении контракта ещё в прошлом сезоне и подписал новое соглашение без публичной огласки, сообщает Marca.
Новый контракт 31-летнего испанского защитника с мадридским клубом рассчитан до лета 2021 года.
Отмечается, что Рамос присоединится к Криштиану Роналду и Гарету Бэйлу в списке самых высокооплачиваемых игроков «Реала».
Официальное сообщение о продлении контракта с Рамосом ожидается в ближайшие дни. В активе защитника более 500 матчей в составе «сливочных».
По новому контракту Серхио Рамос будет получать в «Реале» € 12 млн в год