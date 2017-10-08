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Marca: Рамос уже продлил контракт с «Реалом»

8 октября 2017, воскресенье. 09:30 Футбол

Капитан «Реала» Серхио Рамос договорился с клубом о продлении контракта ещё в прошлом сезоне и подписал новое соглашение без публичной огласки, сообщает Marca.

Новый контракт 31-летнего испанского защитника с мадридским клубом рассчитан до лета 2021 года.

Отмечается, что Рамос присоединится к Криштиану Роналду и Гарету Бэйлу в списке самых высокооплачиваемых игроков «Реала».

Официальное сообщение о продлении контракта с Рамосом ожидается в ближайшие дни. В активе защитника более 500 матчей в составе «сливочных».

По новому контракту Серхио Рамос будет получать в «Реале» € 12 млн в год
Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
ФК Реал Мадрид Серхио Рамос
Новости. Футбол
8 октября 2017, воскресенье
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