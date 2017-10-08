Орещук: Сарсания умел признавать свои ошибки

Футбольный агент Роман Орещук рассказал об истории, после которой он стал особенно близок с Константином Сарсанией.
Напомним, что спортивный директор «Зенита» скоропостижно скончался на 50-м году жизни 7 октября.
«Костя пригласил меня в «Спортакадемклуб», и он же косвенно убрал оттуда. У него возникли подозрения, что я сдал, продал игру. После матча с «Анжи» мы сильно поругались при всех в раздевалке. Я собрал вещи и уехал. Из под меня тогда забили гол. Всё было накручено, «Анжи-манжи», но это бред — никто не предлагал нам никаких денег. Просто кто-то пустил слух, и Костя почему-то в него поверил. Мы были близки, но после этого стали врагами и долгое время не общались. Месяца два не разговаривали, но потом однажды он позвонил и пригласил на встречу в гостиницу «Балчуг».
Если честно, я переживал. Думал, приеду — а там какие-то разборки. Поехал не один, боялся, не дай бог, что-то новое «прилепят». Он сидел со своим сыном в ресторане, пригласил за стол. Я сел, он достал бутылку шампанского и сказал: «Ром, я хочу извиниться — был не прав. Навёл справки, провёл собственное расследование и должен признать — ты чист. Прости, бес попутал». Человек умел признавать свои ошибки. С того момента мы стали особенно близки.
Я ведь сам ушёл из команды после той игры. Эту историю может подтвердить, к примеру, тогдашний президент клуба Андрей Лексаков. Все ребята, кто был тогда в «Спортакадемклубе», её прекрасно знают. Другой на месте Кости махнул бы рукой: «Да и хрен с ним». Но не Сарсания, он добился правды. Мы через многое прошли вместе, для меня это человечище. Его уход — личная трагедия», — заявил Орещук.