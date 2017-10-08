Дешам стал рекордсменом по количеству победу на посту тренера сборной Франции

Сборная Франции в гостевом матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года обыграла команду Болгарии (1:0), одержав 42-ю победу под руководством Дидье Дешама.
48-летний специалист стал рекордсменом по количеству побед у руля сборной Франции. Как сообщает интернет-издание Goal, Дешам опередил Мишеля Идальго и Раймона Доменека, у которых по 41-й победе.
Дешам возглавил сборную Франции в 2012 году. Под его руководством трёхцветные вышли в четвертьфинал чемпионата мира 2014 года и играли в финале домашнего Евро-2016.