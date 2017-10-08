Пирло завершит карьеру по окончании контракта с «Нью-Йорк Сити» в декабре

38-летний итальянский полузащитник Андреа Пирло объявил, что завершит карьеру по окончании контракта с «Нью-Йорк Сити».
Соглашение чемпиона мира — 2006 с американским клубом истекает в конце декабря 2017 года.
«Ты понимаешь, что время пришло. Каждый день ты испытываешь физические проблемы, ты не можешь тренироваться, как ты хочешь, потому что у тебя всегда есть какая-то проблема. В моём возрасте настало время сказать — хватит. Я займусь чем-нибудь другим.
Я вернусь в Италию в декабре. У меня есть несколько идей, но дайте мне время, чтобы принять решение", — цитирует Пирло Goal со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Бывший футболист «Милана» и «Ювентуса» присоединился к «Нью-Йорк Сити» летом 2015 года.
Пирло, в активе которого 116 матчей за сборную Италии, шесть раз выигрывал Серию A и дважды Лигу чемпионов.