До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Пирло завершит карьеру по окончании контракта с «Нью-Йорк Сити» в декабре

8 октября 2017, воскресенье. 10:56 Футбол

38-летний итальянский полузащитник Андреа Пирло объявил, что завершит карьеру по окончании контракта с «Нью-Йорк Сити».

Соглашение чемпиона мира — 2006 с американским клубом истекает в конце декабря 2017 года.

«Ты понимаешь, что время пришло. Каждый день ты испытываешь физические проблемы, ты не можешь тренироваться, как ты хочешь, потому что у тебя всегда есть какая-то проблема. В моём возрасте настало время сказать — хватит. Я займусь чем-нибудь другим.

Я вернусь в Италию в декабре. У меня есть несколько идей, но дайте мне время, чтобы принять решение", — цитирует Пирло Goal со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Бывший футболист «Милана» и «Ювентуса» присоединился к «Нью-Йорк Сити» летом 2015 года.

Пирло, в активе которого 116 матчей за сборную Италии, шесть раз выигрывал Серию A и дважды Лигу чемпионов.

Чертежи Профессора. Каким запомнит Андреа Пирло Серия А
Андреа Пирло решил переехать в США, но оставил о себе добрую память в итальянском футболе.
Источник: Goal Сообщить об ошибке
Теги
Нью-Йорк Сити Андреа Пирло
Новости. Футбол
8 октября 2017, воскресенье
12:00 Германия – Азербайджан: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45
11:54 Ерохин: два автогола сборной Южной Кореи — результат нашего давления
11:52 Тарасов: любому хотелось бы сыграть против Аргентины, Бразилии или Испании
11:46 Ерохин: смерть Сарсании — невосполнимая потеря, он профессионал своего дела
11:44 Тарасов: не помню такого, чтобы один игрок два автогола забил, спасибо корейцам
11:43 Дешам: всё зависит только от нас, сборная Франции должна победить Беларусь
11:41 Тренер сборной Коста-Рики: в России постараемся повторить успех на ЧМ-2014
11:21 Вида: должны признать, что у сборной Хорватии не всё в порядке
11:08 Полоз тренировался в общей группе сборной России
10:56 Пирло завершит карьеру по окончании контракта с «Нью-Йорк Сити» в декабре
10:43 Венгер: не знаю, кто заменит меня в «Арсенале». Это работа руководства
10:18 Давыдов: готов взять Зырянова в тренерский штаб «Зенита-2»
10:17 Головин вернулся в расположение ЦСКА из сборной России
10:10 Дешам стал рекордсменом по количеству побед на посту тренера сборной Франции
09:45 Орещук: Сарсания умел признавать свои ошибки
09:40 Казахстан – Армения: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00
09:30 Marca: Рамос уже продлил контракт с «Реалом»
09:13 Литва – Англия: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00
09:01 Володько: неприятно проигрывать Нидерландам с таким непонятным пенальти
08:38 Тео Эрнандес отметил день рождения в компании карликов в образе полицейских
08:23 Де Брёйне: последний раз я играл на таком плохом поле в семилетнем возрасте
07:34 Орещук: Сарсания умер на руках у сына, это невосполнимая утрата
06:30 Ловчев — о тренерской смене в «Динамо»: изменения нужны в головах руководителей
04:31 Роналду вышел на третье место по количеству голов за сборную
04:05 Каборе стал участником потасовки игроков ЮАР и Буркина-Фасо
04:00 «Динамо»: Сарсания запомнится позитивным человеком и настоящим профессионалом
03:41 Сантуш объяснил решение не включать Роналду в стартовый состав на матч в Андорре
03:21 Сборная Коста-Рики вышла на ЧМ-2018
02:47 Арбитр засчитал спорный гол на первой минуте игры ЮАР и Буркина-Фасо
02:32 Тренер Литвы Янкаускас: чтобы остановить Кейна, нужно не пустить его на стадион
02:19 Феллайни получил травму колена в матче сборной Бельгии в Сараево
02:00 Хави Гарсия — о Сарсании: был счастлив быть с тобой знакомым
01:35 Анчелотти пошутил на тему причин своего увольнения из «Реала» и «Баварии»
01:21 Саутгейт: англичане не могут считать себя топ-игроками, пока они это не докажут
01:02 Дисквалифицированные Пике и Давид Сильва покинули расположение сборной Испании
00:57 Адвокат: трудно представить, что сегодня кто-то может проиграть со счетом 0:8
00:51 Канте получил травму в матче сборной Франции
00:40 «Арсенал» и «Сити» хотят нанять менеджера, отвечавшего в «Барсе» за трансферы
00:33 Ковальчук — о победе сборной России: звери! Смолов — монстр!
00:25 А. Давыдов: Фурсенко после разговора с Путиным ко мне не приходил
00:14 «Ливерпуль» уволил главного физиотерапевта по просьбе Клоппа
00:09 Миллер — о Сарсании: от нас ушёл очень светлый и открытый человек
7 октября 2017, суббота
23:58 Криушенко: сборная Беларуси заставила Нидерланды обороняться, нервничать
23:57 Гана попросила ФИФА рассмотреть возможность переиграть отборочный матч с Угандой
23:47 Кокорин — о смерти Сарсании: ужасная трагедия, соболезнования родным и близким
Все новости RSS
Партнерский контент