Полоз тренировался в общей группе сборной России

Нападающий Дмитрий Полоз сегодняшним утром тренировался в общей группе сборной России, передают корреспонденты «Чемпионата» Ирина Белкина и Андрей Сенченко. Форвард «Зенита» из-за температуры пропустил контрольный матч с командой Южной Кореи (4:2), который прошёл вчера, 7 октября.
Все футболисты российской команды, находящиеся в распоряжении Станислава Черчесова, работали в общей группе. Те, кто играл с Южной Кореей с первых минут, а также Дмитрий Тарасов, начали тренировку с лёгкой пробежки и затем ушли в зал, остальные футболисты продолжили заниматься на поле.
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