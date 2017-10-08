Тренер сборной Коста-Рики: в России постараемся повторить успех на ЧМ-2014

Главный тренер сборной Коста-Рики Оскар Рамирес прокомментировал выход национальной команды на чемпионат мира, который пройдёт в России летом 2018 года.
«Это один из лучших дней в моей жизни. Руководить сборной Коста-Рики – это огромная ответственность перед страной, у команды была сложная задача, но она выполнена. Теперь необходимо повторить успех чемпионата мира в Бразилии или даже улучшить свой результат», — приводит слова Рамиреса интернет-издание La Nacion.
На ЧМ-2014 в Бразилии сборная Коста-Рики дошла до стадии 1/4 финала.
Сборная Коста-Рики вышла на ЧМ-2018