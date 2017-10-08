Ерохин: смерть Сарсании — невосполнимая потеря, он профессионал своего дела

Полузащитник «Зенита» и сборной России Александр Ерохин выразил соболезнования в связи со смертью спортивного директора «Зенита» Константина Сарсании.
«Смерть Сарсании — это ужасная новость. Выражаю соболезнования родным и близким. Это невосполнимая потеря. Он всегда был позитивным человеком с улыбкой на лице. Он профессионал своего дела. Не верится, что он скончался.
В последнее время мы часто пересекались, он всегда меня подбадривал», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Андрей Сенченко.
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