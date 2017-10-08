Ерохин: два автогола сборной Южной Кореи — результат нашего давления

Полузащитник «Зенита» и сборной России Александр Ерохин поделился впечатлениями от товарищеского матча с командой Южной Кореи (4:2), в котором один игрок соперника забил два автогола в течение двух минут, а также высказал мнение о сборной Ирана, с которой подопечные Станислава Черчесова сыграют в Казани 10 октября.
«Главное, что мячи оказались в воротах соперника. Это результат нашего давления. То, что защитник дважды отправил мяч в свои ворота, стечение обстоятельств. Но без нашей помощи он бы себе не забил.
Нельзя сказать, что вчера у сборной России получалось всё. Были ошибки, которые мы должны теперь разобрать. Главное, что добились победы. Мы очень этого хотели.
Что касается сборной Ирана, то это чемпион Азии. Это сильная команда, нам предстоит сложный матч.
Мы сделаем всё, чтобы Азмуну не удалось нам забить", — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Андрей Сенченко.
Интервью с Александром Ерохиным смотрите на «Чемпионате».
Голы можно посмотреть в официальном «твиттере» РФПЛ.