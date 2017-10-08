100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи

Ерохин: два автогола сборной Южной Кореи — результат нашего давления

8 октября 2017, воскресенье. 11:54 Футбол

Полузащитник «Зенита» и сборной России Александр Ерохин поделился впечатлениями от товарищеского матча с командой Южной Кореи (4:2), в котором один игрок соперника забил два автогола в течение двух минут, а также высказал мнение о сборной Ирана, с которой подопечные Станислава Черчесова сыграют в Казани 10 октября.

«Главное, что мячи оказались в воротах соперника. Это результат нашего давления. То, что защитник дважды отправил мяч в свои ворота, стечение обстоятельств. Но без нашей помощи он бы себе не забил.

Нельзя сказать, что вчера у сборной России получалось всё. Были ошибки, которые мы должны теперь разобрать. Главное, что добились победы. Мы очень этого хотели.

Что касается сборной Ирана, то это чемпион Азии. Это сильная команда, нам предстоит сложный матч.

Мы сделаем всё, чтобы Азмуну не удалось нам забить", — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Андрей Сенченко.

Интервью с Александром Ерохиным смотрите на «Чемпионате».

Голы можно посмотреть в официальном «твиттере» РФПЛ.

Тарасов: не помню такого, чтобы один игрок два автогола забил, спасибо корейцам
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Ирана — Футбол Сборная России — Футбол Сборная Южной Кореи - Футбол Александр Ерохин
Новости. Чемпионат мира 2018
8 октября 2017, воскресенье
12:00 Германия – Азербайджан: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45
11:54 Ерохин: два автогола сборной Южной Кореи — результат нашего давления
11:52 Тарасов: любому хотелось бы сыграть против Аргентины, Бразилии или Испании
11:44 Тарасов: не помню такого, чтобы один игрок два автогола забил, спасибо корейцам
11:43 Дешам: всё зависит только от нас, сборная Франции должна победить Беларусь
11:41 Тренер сборной Коста-Рики: в России постараемся повторить успех на ЧМ-2014
11:21 Вида: должны признать, что у сборной Хорватии не всё в порядке
11:08 Полоз тренировался в общей группе сборной России
10:17 Головин вернулся в расположение ЦСКА из сборной России
10:10 Дешам стал рекордсменом по количеству побед на посту тренера сборной Франции
09:40 Казахстан – Армения: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00
09:13 Литва – Англия: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00
09:01 Володько: неприятно проигрывать Нидерландам с таким непонятным пенальти
08:23 Де Брёйне: последний раз я играл на таком плохом поле в семилетнем возрасте
04:31 Роналду вышел на третье место по количеству голов за сборную
04:05 Каборе стал участником потасовки игроков ЮАР и Буркина-Фасо
03:41 Сантуш объяснил решение не включать Роналду в стартовый состав на матч в Андорре
03:21 Сборная Коста-Рики вышла на ЧМ-2018
02:47 Арбитр засчитал спорный гол на первой минуте игры ЮАР и Буркина-Фасо
02:32 Тренер Литвы Янкаускас: чтобы остановить Кейна, нужно не пустить его на стадион
02:19 Феллайни получил травму колена в матче сборной Бельгии в Сараево
01:21 Саутгейт: англичане не могут считать себя топ-игроками, пока они это не докажут
01:02 Дисквалифицированные Пике и Давид Сильва покинули расположение сборной Испании
00:57 Адвокат: трудно представить, что сегодня кто-то может проиграть со счетом 0:8
00:51 Канте получил травму в матче сборной Франции
00:33 Ковальчук — о победе сборной России: звери! Смолов — монстр!
7 октября 2017, суббота
23:58 Криушенко: сборная Беларуси заставила Нидерланды обороняться, нервничать
23:57 Гана попросила ФИФА рассмотреть возможность переиграть отборочный матч с Угандой
23:39 Франция выиграла в Болгарии и вышла на 1-е место, Нидерланды обыграли Беларусь
23:37 Сборная Греции одолела Кипр и вышла на второе место в группе H
23:36 Португалия обыграла Андорру, дубль Цубера помог Швейцарии разгромить Венгрию
23:20 Роналду повторил рекорд по числу голов в европейском отборочном турнире ЧМ
23:02 Пануччи: в Италии вокруг сборной часто бывает слишком много негатива
22:03 Кейн: не хочу, чтобы сборная Англии слишком сильно опережала события
21:38 Марлос: волновался во время дебюта за Украину, со временем всё будет хорошо
21:31 Русская красавица, чеканка Черчесова и поклон корейцев фанатам. Фоторепортаж
21:23 Роналду не попал в стартовый состав сборной Португалии на матч с Андоррой
21:01 Сборная Италии гарантировала себе участие в стыковых матчах отбора ЧМ-2018
20:52 Сборная Нигерии досрочно вышла на ЧМ-2018 в России
20:52 Сборная Швеции разгромила Люксембург и возглавила свою группу в отборе ЧМ-2018
20:50 Бельгия со счётом 4:3 обыграла Боснию, Эстония забила шесть голов Гибралтару
20:14 Булыкин: сборная потеряла концентрацию, в официальных матчах такого не было бы
20:14 Колосков: в сборной России собраны квалифицированные игроки, мы на верном пути
20:00 Мутко: когда закончится отбор на ЧМ, сборная России начнёт настоящую подготовку
19:53 Рауш: Черчесов пожелал удачи и указал, как нужно действовать на стандартах
Все новости RSS
Партнерский контент