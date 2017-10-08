Германия – Азербайджан: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45

Сегодня, 8 октября, в Кайзерслаутерне на стадионе «Фритц-Вальтер-Штадион» состоится матч европейского отборочного турнира ЧМ-2018 в группе C между сборными Германии и Азербайджана.
Встреча начнётся в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Германия — Азербайджан.
Матч 08.10.2017 рассудит латвийская бригада арбитров во главе с рефери Андрисом Трейманисом.
Ранее команды встречались пять раз, и во всех матчах сильнее оказывалась сборная Германии.
Последняя встреча между этими командами состоялась 26 марта 2017 года и завершилась гостевой победой немцев со счётом 4:1.
Сборная Германии досрочно завоевала путёвку на чемпионат мира в России, а команда Азербайджана не имеет шансов попасть на мундиаль.