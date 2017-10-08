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Тренер «Сибири»: всю вину за поражение от «Авангарда» беру на себя

8 октября 2017, воскресенье. 12:26 Футбол

Главный тренер «Сибири» Сергей Кирсанов прокомментировал домашнее поражение в матче 17-го тура ФНЛ с «Авангардом» (0:2).

«По игре ничего не буду говорить. К ребятам претензий нет, всю вину за исход встречи беру на себя. Хотелось сегодня немного перестроить игру, поставить больше атакующих игроков, но мы оказались не готовы к этой схеме.

Может быть, не угадал с составом, может быть, не следовало так перестраивать. Недопонимание присутствовало, неправильно где-то перестраивались. Повторюсь, что считаю поражение полностью своей виной», – приводит слова Кирсанова официальный сайт «Сибири».

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Источник: Официальный сайт ФК "Сибирь" Сообщить об ошибке
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8 октября 2017, воскресенье
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