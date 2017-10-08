Мойес: не думаю, что после ухода Фергюсона кто-то справился бы в «МЮ» лучше меня

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Дэвид Мойес вспомнил период своей работы в стане «красных дьяволов». Шотландский специалист возглавил «МЮ» летом 2013 года после ухода сэра Алекса Фергюсона, но был уволен уже весной следующего года.
«Я согласен с тем, что если ты стал тренером „МЮ“, то должен побеждать. И я побеждал недостаточно часто. Но я не думаю, что после ухода Фергюсона кто-то справился бы с работой в „МЮ“ лучше меня.
Вспомните, в клубе поменялось руководство. Вместе с Фергюсоном ушёл Дэвид Гилл и пришёл Эд Вудворд. В любом случае требовалось время. Да, я возглавил команду, которая выиграла чемпионат, но «Челси» и «Манчестер Сити» тем летом потратили много денег, чтобы обойти нас. Мне было трудно справиться с командой, которая только что выиграла титул", — цитирует Мойеса Mirror.