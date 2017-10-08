Буффон поддержал главного тренера сборной Италии Вентуру

Капитан сборной Италии Джанлуиджи Буффон поддержал главного тренера национальной команды Джампьеро Вентуру, который подвергся критике после ничьей с Македонией (1:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2018. Напомним, что «скуадра адзурра» будет бороться за путёвку на ЧМ через стыковые матчи.
«Тренер пошёл по пути привлечения молодых игроков, единственному возможному пути. В течение года были хорошие результаты.
Нужен постепенный прогресс. Когда вы переживаете сложные моменты в клубе, вы также можете потерять уверенность, играя за сборную. Всё это может иметь значение, когда касается молодых игроков.
Я не думаю, что нападки на тренера корректны. В течение года он всё делал правильно, и два матча не могут разрушить всё", — цитирует Буффона Football Italia.