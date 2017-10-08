Феллайни выбыл на несколько недель из-за травмы колена

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни выбыл из строя на несколько недель из-за травмы колена, сообщает официальный «твиттер» сборной Бельгии.
29-летний футболист получил травму в первом тайме матча отборочного турнира чемпионата мира — 2018 с командой Боснии и Герцеговины (3:4). Феллайни из-за повреждения был заменён на 29-й минуте.
Игроку было диагностировано растяжение внутренней боковой связки левого колена, он не поможет национальной команде в матче со сборной Кипра 10 октября.
Напомним, что в ближайшем туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» 14 октября в гостях сыграет с «Ливерпулем».