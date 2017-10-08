Вукоевич: атмосфера в сборной Хорватии не очень хорошая, ничья с финнами — шок

Бывший полузащитник сборной Хорватии, киевского «Динамо» и «Спартака» Огнен Вукоевич поделился ожиданиями от предстоящего матча квалификации ЧМ-2018 между хорватами и сборной Украины. Игра пройдёт в Киеве 9 октября.
«Вижу, что футболистам сборной Хорватии очень тяжело, атмосфера не очень хорошая. Ничья с Финляндией — это шок. Я хотел, чтобы Украина вместе с Хорватией попали на чемпионат мира, но сейчас это невозможно.
Сказал хорватам, что в Киеве будет очень тяжело. Украина хорошо играет дома, настроение у них будет хорошее. Будет полный стадион. Сегодня разговаривал с Модричем. Он спрашивал меня об этом вопросе. Все знают, что будет очень тяжёлая игра», — сказал Вукоевич в эфире телеканала «Футбол 1».
Для продолжения борьбы за попадание в финальную часть ЧМ-2018 украинцам обязательно нужно побеждать хорватов, тем же будет достаточно ничьей.
Турнирное положение в группе I за один тур до конца: 1. Исландия – 19 очков; 2. Хорватия – 17; 3. Украина – 17; 4. Турция – 14; 5. Финляндия – 8; 6. Косово – 1.